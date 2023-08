Bologna-Milan (lunedì 21 agosto con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è il posticipo che chiude la prima giornata di campionato in Serie A.

Con Arnautovic ceduto all'Inter, Thiago Motta rispolvera Zirkzee al centro dell'attacco. A sinistra debutta il nuovo acquisto Ndoye, in difesa Beukema sostituisce l'infortunato Soumaoro.

Dall'altra parte, senza lo squalificato Musah e l'infortunato Bennacer, Pioli lancia Loftus-Cheek e Reiijnders a centrocampo. Sulla fascia destra Kalulu e Pulisic partono in vantaggio su Calabria e Chukwueze.



LE PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Corazza; Dominguez, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.



MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reiijnders; Pulisic, Giroud, Leao.