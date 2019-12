Ultimo appuntamento della 15esima giornata di Serie A e nel posticipo delle 20.45 si va al Dall'Ara: sfida tra Bologna e Milan, divise da un solo punto in classifica (rispettivamente 16 e 17) e intenzionate a dare continuità ai successi in trasferta del turno precedente (rispettivamente contro Napoli e Parma).



STATISTICHE E PRECEDENTI - Precedenti dalla parte della squadra di Pioli: il Milan ha perso solo una delle ultime 19 sfide di Serie A contro il Bologna, 0-1 nel 2016 con i rossoneri guidati da Mihajlovic, ora allenatore dei felsinei. Anche in casa, il Bologna non ha uno score positivo contro il Diavolo: l'ultimo successo risale a marzo 2002, da allora nove sconfitte e quattro pareggi. Il Milan cerca il secondo successo consecutivo, in questo campionato ha trovato due vittorie di fila solo contro Brescia e Verona tra agosto e settembre, per portarsi a -1 in classifica dal Napoli settimo.



Fischio d'inizio ore 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Bologna-Milan.



FORMAZIONI UFFICIALI



Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Skov Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio.



Milan: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.​









RESTA SU CALCIOMERCATO.COM AL TERMINE DELLA PARTITA PER LEGGERE L'ARTICOLO PER 100ESIMO MINUTO DI ALBERTO POLVEROSI