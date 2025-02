Bologna-Milan, metà dell'incasso sarà devoluto agli alluvionati

Michele Nucci

Il, come già comunicato lo scorso 24 ottobre,proveniente dalla partita con ilalla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana per sostenere le famiglie colpite dall’alluvione del 19 ottobre 2024, che aveva costretto il sindaco del capoluogo emiliano a rinviare la sfida dello scorso 26 ottobre.Questo ildel club rossoblù: "Il Bologna F.C. devolverà metà dell'incasso della partita di questa sera contro il Milan per la raccolta fondi della Città metropolitana di Bologna in favore della popolazione colpita dall'alluvione dello scorso ottobre".

Questo, invece, l'intervento del primo cittadino"A nome di tutta Bologna ringrazio la società e il Presidente Saputo per questo gesto di solidarietà e vicinanza per noi molto importante".