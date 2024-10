Bologna-Milan mette a nudo la bulimia del calcio italiano: incomprensibile è come si arrivi ancora a certi scenari

Redazione Calciomercato

Diciamolo subito,Perché se invece che a 20 squadre il campionato fosse a 18, basterebbero 4 date in meno per completare il calendario e ci sarebbero 4 date in più per rimediare agl’imprevisti. Perché una volta può essere l’alluvione, un’altra un grave lutto, un’altra ancora chissà cosa.L’ultimo precedente rinvio, quello di Atalanta-Fiorentina per la morte del dg viola Joe Barone, fu recuperato a campionato finito, che altro serve aggiungere?

Il presidente del Milan Scaroni giudica incomprensibile la decisione della Lega Calcio , non capisco ma mi adeguo, dice fintamente sorpreso. Proviamo a capire perché. L’intervento del sindaco di Bologna è giudicato irrituale, ma legittimo, altrimenti nessuno si sarebbe adeguato.. E lasciamo stare i social, i loro eccessi e l’improbabile confronto con eventi che non sono una partita di calcio.Per un giorno intero si è cercata una soluzione alternativa al rinvio. Porte chiuse, a Bologna o in altra sede: sembrava una soluzione, ma la squadra rossoblù si è opposta. Vuole giocare nel suo stadio e con il pubblico.E se non ne aveva diritto e la Lega ha detto sì, allora la Lega ha sbagliato e Scaroni (che della Lega è anche consigliere) deve essere più chiaro e dirlo.

Opponendosi a giocare,Ma non deve può essere questo il punto, non qui. Strana piuttosto, la scelta di Fonseca, che anziché allenarla, lascia libera la squadra nel giorno che avrebbe dovuto essere di partita, ma ormai è un calcio per scienziati, non questa non è nemmeno la sede per scoprirlo.Supercoppa saudita compresa, che porta soldi e tante grane.