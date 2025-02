GETTY

Bologna-Milan, perché non è stato annullato il gol di Castro: cosa dice il regolamento

un minuto fa



In Bologna-Milan fa discutere il gol del pareggio segnato da Santiago Castro. L'attaccante argentino mette dentro la palla dell'1-1 al minuto 48', quando gira in rete un passaggio di Giovanni Fabbian. Quest'ultimo tocca involontariamente con la mano sul colpo di testa di De Silvestri, servendo così l'assist a Castro.



COSA DICE IL REGOLAMENTO - "Il fallo di mano accidentale che porta un compagno di squadra a segnare un goal o ad avere un'opportunità da goal non sarà più considerato un'infrazione".



