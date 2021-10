Una grande occasione. Il Milan è di scena questa sera alle 20.45 al Dall'Ara contro il Bologna, con l'obiettivo di conquistare l'ottava vittoria in campionato e salire, almeno per una notte, in vetta alla classifica, magari approfittando delle sfide Roma-Napoli e Inter-Juventus, in programma domani. Pioli, che oggi fa 100 panchine in rossonero, deve fare la conta, contro l'ex Mihajlovic mancheranno 9 giocatori, tra i quali Theo Hernandez e Brahim Diaz ancora positivi al tampone. Nel Bologna, che cerca il terzo risultato utile consecutivo, ancora fuori Orsolini.



Oggi, ore 20.45

Bologna-Milan

tv: Sky, Dazn



Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Medel, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic.



Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, A. Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.