Bologna-Milan, scelto l'arbitro Mariani

L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione per la partita del Dall'Ara, in programma giovedì 27 febbraio alle ore 20.45. Il fischietto della sezione di Aprilia è stato chiamato ad arbitrare l'incontro, recupero della nona giornata della Serie A 2024/25.La partita, inizialmente prevista lo scorso ottobre, era stata rinviata per maltempo e calendarizzata per mercoledì 26 febbraio qualora il Milan si fosse qualificato agli ottavi di Champions League. L'eliminazione dei rossoneri ai playoff contro il Feyenoord, tuttavia, ha fatto sì che la gara fosse definitivamente organizzata per giovedì 27.

Di seguito la designazione completa.Giovedì 27/02 h.20.45: Mariani: Lo Cicero - Mastrodonato: Piccinini: Di Bello: Paterna