Bologna, Milan su Zirkzee: pronto il sostituto

Il Bologna comincia già a valutare possibili colpi per il mercato futuro, soprattutto per quel che riguarda il reparto offensivo, viste le sempre più insistenti voci sull'eventuale addio a fine stagione di Joshua Zirkzee, con il Milan che sta sondando il terreno.



Per il ruolo di centravanti del futuro, come riporta La Gazzetta dello Sport, il direttore tecnico Sartori ha inviato alcuni emissari in Polonia per seguire da vicino Ilya Shkurin, centravanti bielorusso classe '99 che gioca nello Stal Mielec. Proprietà del CSKA Mosca che lo ha mandato in prestito in Polonia, in questa stagione ha fin quei raccolto numeri importanti che hanno attirato gli interessi anche di altre società europee: in 26 presenze stagionali complessive, infatti, ha messo a segno 14 gol e 5 assist.