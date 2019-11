Il Bologna accende i riflettori in Argentina. Gli osservatori rossoblù stanno seguendo con attenzione Leonardo Gil del Rosario Central. Anche ieri nella vittoria contro in casa del River Plate - 73' in campo - c'erano degli scout del club sugli spalti del Monumental per studiare da vicino questo centrocampista moderno classe '91 che abbina tecnica e forza. Chi lo conosce dice che assomiglia a Mascherano, nel 4-2-3-1 di Mihajlovic potrebbe fare il mediano davanti alla difesa.



I DETTAGLI - Il Rosario lo valuta circa 5 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2021, il Bologna pensa a lui come rinforzo per il mercato di gennaio ma vuole valutarlo bene prima di presentare un'offerta ufficiale. Il passaporto sudamericano (argentino e cileno) non sarebbe un ostacolo per l'operazione perché il club ha ancora uno slot da extracomunitario libero. Il Bologna vola in Argentina, nel mirino c'è Leonardo Gil del Rosario.