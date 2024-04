Di seguito proponiamo la rassegna di tutti gli episodi da moviola in, ultima gara del sabato della 32esima giornata di Serie A:La PennaPeretti – CiprianiIv: GhersiniVar: MariniAvar: Guida58' - Ferguson si allunga il pallone e frana su Birindelli che nel frattempo lo aveva allontanato: quelli del Monza chiedono il rosso, il contatto c'è ma è fortuito.36' - Espulso il segretario generale del Bologna Luca Befani, per proteste. Tutto parte dal nervosismo per un cartellino giallo mostrato al capitano degli emiliani Ferguson.

19' - Giallo per Akpa Akpro per via di una trattenuta su Ferguson. Era diffidato, per lui scatterà la squalifica.