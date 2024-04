Bologna-Monza: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Il Bologna vuole ripartire dopo il pareggio di Frosinone, cerca punti Champions contro il Monza, che ha voglia di riscattarsi dopo la pesante sconfitta interna contro il Napoli. Dopo essere rimasto imbattuto nei primi cinque confronti casalinghi contro il Monza tra Serie B e Serie C (2V, 3N), il Bologna ha perso il più recente in Serie A, 0-1 il 12 febbraio 2023 (rete di Giulio Donati).• Partita: Bologna-Monza• Data: Sabato 13 aprile• Dove: Stadio Dall'Ara• Orario: ore 20.45• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.

• Streaming: DAZN, SkyGo, NOW.• Competizione: 32ª giornata di Serie AFrosinone-Bologna è una coesclusiva DAZN-Sky: nel primo caso si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv, nel secondo sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.Squalificato Saelemaekers, Motta è orientato ad avanzare Ndoye sulla trequarti con Orsolini e Ferguson a sostegno di Zirkzee, in mezzo più Aebischer di Fabbian. L'alternativa è entrambi in campo con l'ex Basilea inizialmente in panchina. Pochissime chance di vedere dal primo minuto Karlsson. Monza senza Mota infortunato, maglia da titolare per Maldini. Torna dalla squalifica capitan Pessina.

Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.Di Gregorio; Birindelli, Marí, Izzo, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric. All. Palladino.