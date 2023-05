Nikola Moro resterà al Bologna. Questa è la notizia che lancia oggi il Corriere dello Sport riportando come, al giocatore per proseguire la propria avventura in rossoblu, basterà mandare una lettera alla Dinamo Mosca dove espliciterà l'intenzione di usufruire della normativa Fifa che riguarda i giocatori partiti in prestito nella scorsa stagione dai club russi per rinnovare automaticamente lo status attuale, dunque per prolungare di un anno il prestito.



Una buona notizia che però pare non bastare agli emiliani, con Sartori che cercherà insieme ai dirigenti e all'agente del calciatore, di trovare un'intesa con i russi per acquistarlo a titolo definitivo. 8 milioni di euro è il costo del cartellino fissato in sede di trattativa estiva con la Dinamo, ma il club di Saputo vorrebbe abbassare questa cifra provando comunque ad acquistare il croato che tanto piace a Thiago Motta.