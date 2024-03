Bologna, Motta: 'Alla fine non si è giocato, è l'abitudine'. L'aneddoto su carbonara e Triplete...

Thiago Motta, allenatore del Bologna, parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Inter: "Non so quali sensazioni mi lascia questa partita, resta un sapore strano perché abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra in grande forma. Per poter competere con l'Inter bisogna curare tutte le fasi di gioco, abbiamo fatto bene, giocando la palla con grande coraggio e senza lasciar loro le transizioni. Abbiamo subito un gol evitabile, contro una squadra che poi sa gestire il vantaggio. Faccio i complimenti all'Inter perché hanno fatto la partita che dovevano e meritano tutto ciò che hanno”.



SUL RECUPERO - "Alla fine non si è giocato più, ma è diventata l'abitudine del nostro campionato. Cinque minuti in cui si è giocato poco o nulla. Sono cose che non possiamo controllare noi, inteso come Bologna".



SU ZIRKZEE - "Dobbiamo valutare le sue condizioni. È uscito perché l'ho visto anche un po' stanco, aveva un piccolo fastidio e speriamo non sia nulla di grave".



IL SECONDO TEMPO - "L'Inter sta dimostrando di essere una grande squadra, sa difendere basso e, se buttiamo la palla in area, con loro si rischiano le ripartenze. Pressano l'avversario, ma sanno coprire anche dietro. Nel primo tempo la partita era un po' bloccata, poi andare in svantaggio complica tutto. Siamo stati in avanti fino alla fine alla ricerca del pareggio, loro hanno dimostrato ancora una volta di avere una grande forza".



ANEDDOTO TRIPLETE - Infine, a Thiago Motta viene mostrato un video di vita conviviale di spogliatoio ai tempi dell'Inter del Triplete: "Pandev ha detto che mangiavo la carbonara nell'anno del Triplete prima della gara? Video bellissimo, me l'avevano fatto vedere. Vuol dire che farò mangiare la carbonara ai miei. Ora sto invecchiando, erano altri tempi. Ora c'è più cura sull'alimentazione".