Il tecnico delha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Cremonese:"Dobbiamo analizzare quello che abbiamo fatto contro la Lazio e migliorarci per poter competere anche contro squadre di quel livello. Dobbiamo fare meglio in particolare nella gestione della palla. Domani avremo di fronte una squadra che sta bene e noi cercheremo di continuare sulla nostra strada"."Barrow si sta riprendendo anche se non è ancora in condizione. Domani metteremo in campo la squadra migliore per affrontare la Cremonese"."Lui come gli altri sa cosa voglio per farlo giocare. Fa parte di un gruppo che sa cosa voglio da ognuno di loro"."E' mancino quindi può giocare in quella posizione. Con lui possiamo pensare di muoverlo nei due lati del campo, un giocatore del suo livello deve essere in grado di fare entrambi i ruoli"."Scelta tecnica, come per gli altri. E' un giocatore sicuramente importante per noi, che sono molto contento di avere".- "Stefan sia per quello che è in campo e per quello che trasmette ai compagni è davvero importante per noi. Ha grande sicurezza sia in fase difensiva che offensiva. Lykogiannis e Cambiaso sono due giocatori che possono entrambi trovare il loro spazio"."Dopo la grande partita di Napoli mi aspetto la miglior Cremonese. Credo che dal punto di vista motivazionale saranno al massimo. Sono una buona squadra e ci aspetta una partita difficile"."Quando dico che Musa deve venire incontro alla squadra è perché noi sfruttiamo tantissimo la palla, le combinazioni e la creazione di più soluzioni possibili per i compagni. Domani giochiamo contro una difesa a cinque e dobbiamo essere bravi a creare spazi, in primis Musa che deve essere bravo a dare più soluzioni ai compagni. Lui ha un grande istinto e quindi può migliorare molto sotto questo aspetto"."La società sa dove può migliorare e stiamo cercando di calcare la strada che abbiamo già condiviso. Io sono felice lo stesso aldilà del mercato che spero finisca il prima possibile così da concentrarci al 100% su quello che vogliamo ottenere, concentrandoci sul bene del ragazzo e della squadra"."Vignato oggi ha fatto parte del lavoro con la squadra, poi ha fatto anche un lavoro extra. Abbiamo condiviso quello che è meglio per il suo futuro. Ha tante potenzialità e ha bisogno di giocare"."E' ancora indisponibile. Non si sta ancora allenando in campo"."Si, anche lui può giocare davanti alla difesa, ha fatto bene in quella posizione".