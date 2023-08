Musa Barrow non sembra essere al centro del progetto del Bologna. A ribadirlo ci ha pensato Thiago Motta, che in vista della gara contro la Juventus si è lasciato andare dando anche alcuni indizi di mercato: "Barrow? Sta bene, ma non se l’è sentita di allenarsi col gruppo: vediamo la prossima settimana”. Dichiarazioni che non vanno per forza nella direzione di una cessione, ma lasciano intendere che il tecnico non abbia troppa necessità di lui.