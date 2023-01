Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio agli ottavi di finale di Coppa Italia: “La Lazio è molto forte, quando è in possesso di palla ti mette sempre in difficoltà, per questo oggi è stata una gara difficile. La partita a Udine è stata diversa e abbiamo giocato in modo diverso. Dobbiamo essere più cattivi e sfruttare il recupero palla. Abbiamo dimostrato di esserne in grado, anche se oggi abbiamo fatto una prestazione corretta non basta per poter competere contro la Lazio”.



SULL’ERRORE DI SOSA - “Non sapete quanto mi piaccia il ragazzo, dopo l’errore ha avuto ancora più voglia di mettere in difficoltà gli avversari, lui lo sa quanto mi piace e ho apprezzato il suo carattere oggi. L’attitudine che ha dimostrato oggi è quella giusta. Per poter competere contro queste squadre dobbiamo alzare il livello”.