Bologna, Motta: 'Concesso due gol a un Cagliari che ha creato poco. Ok giocare bene, ma serve il risultato'

Thiago Motta, allenatore del Bologna, commenta a Dazn la sconfitta di Cagliari: "Quando una squadra vince è perché ha dei meriti, il Cagliari oggi se ha vinto è perché qualcosa ha fatto per meritare di vincere. Abbiamo fatto una buona prestazione però con il gioco siamo arrivati, abbiamo creato, poi dopo i primi venti minuti è stata ridotta la differenza. Ci sono state un po' di disattenzioni, giocare bene è importante però noi oggi abbiamo concesso due gol a una squadra che ha creato poco. Dovremo sicuramente migliorare. Possiamo fare sicuramente meglio, però abbiamo concesso due situazioni oggi dove dobbiamo migliorare".



MANCATO IL COLPO? - "Non è facile affrontare una squadra che si chiude, è chiaro che ci sono delle idee diverse. Il Bologna oggi ha cercato di fare la partita tantissimo nella fase offensiva perché lo concede il Cagliari".



COME SI COMPORTA DOPO LE ULTIME GARE - "Fino ad oggi è positivo, abbiamo fatto cose straordinarie e nessuno pensava che il Bologna potesse avere questa classifica con questo gioco. E' importante giocare bene, ma giocando bene dobbiamo arrivare al risultato. Ho dei ragazzi fantastici che sanno la responsabilità che abbiamo, bisogna continuare a lavorare e dobbiamo migliorarci".



ZIRKZEE OUT: SI E' SENTITA LA DIFFERENZA CON VAN HOOIJDONK? - "Buona prestazione come per tutti i suoi compagni, abbiamo trovato una squadra davanti che in poco tempo sono passati ad un linea a cinque. Non è mai facile superare queste difese, abbiamo avuto delle difficoltà per poter superare questa linea anche se abbiamo creato portandoci anche in vantaggio ma non è stato sufficiente oggi. La sua prestazione è stata buona, ma non è stata sufficiente per vincere".