Thiago Motta sorride dopo la vittoria contro l'Inter. L'allenatore del Bologna ha commentato così il successo importante arrivato nel lunch match di oggi: "La risposta del pubblico conferma il rapporto fantastico tra i tifosi e la squadra" ha detto Motta a Sky. Poi torna analizza la partita: "Abbiamo giocato molto bene, palla a terra, in attacco e con grande equilibrio. In fase difensiva abbiamo evitato di rimanere in inferiorità numerica. I ragazzi stanno lavorando molto bene, l'entusiasmo sta facendo il resto e ora dobbiamo continuare su questa strada. In campo c'è stata anche tanta comunicazione grazie alla quale abbiamo capito come agire in determinati momenti".



SCHOUTEN - "Ha fatto molto bene la fase difensiva, ha chiuso gli spazi di fronte a Lukaku e Lautaro. Si sta allenando molto bene, è un giocatore di livello e io sono molto contento di tutti i giocatori che stanno lavorando al massimo".