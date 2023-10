Il Bologna batte il Frosinone e sogna l'Europa. Thiago Motta, allenatore rossoblù, commenta soddisfatto a Dazn "Abbiamo dimostrato un buono spirito grazie a diversi giocatori che riescono a trasmettere, prima con l'esempio, anche agli altri, la continuità di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Il gruppo funziona perché lavora, tutti vogliono giocare, aiutarsi. Oggi lo abbiamo dimostrato di nuovo contro una squadra che ha fatto molto bene. Complimenti a questi ragazzi perché è una partita importante per noi".



OTTO RISULTATI UTILI CONSECUTIVI - "Possiamo migliorare nella fase di possesso. Oggi per 25 o 30 minuti abbiamo fatto molto bene, abbiamo messo in difficoltà una squadra che vuole pressare, siamo usciti dalla pressione molto bene e il primo gol è frutto di una costruzione fatta da bene. Abbiamo ancora margini di miglioramento importanti".



SODDISFATTO DELLA ROSA? - "Sono soddisfatto nel momento in cui loro lavorano, nel vederli lavorare con l'animo di competere per giocare titolari ma con grande rispetto tra di loro e affinché il collettivo funzioni. Abbiamo in squadra giocatori forti, lo sanno che per esprimersi hanno bisogno del compagno".