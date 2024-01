Bologna, Motta: 'Dispiace per Saelemaekers, non ho niente da dire sul mercato'

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato così: "Dispiace per Alexis (Saelemaekers, ndr), ma c'è la possibilità per altri giocatori di mostrare il loro valore. Il gruppo è pienamente concentrato sulla prossima partita e c'è tanta voglia di fare bene a Cagliari con una grande prestazione. Urbanski? Ci può dare tanto. Mercato? Non ho niente da dire, sono domande da fare alla società".



SU POSCH: "Stefan ha fatto una grande partita e non è la prima in questa stagione. Ha avuto più spazi a Firenze e sicuramente è uscito triste perché nessuno vuole sbagliare un rigore decisivo, ma ha reagito da grande giocatore e ha rialzato la testa. E' concentrato sul Cagliari".



SU CALAFIORI REGISTA: "Lui, ma anche Freuler, Moro, Aebischer... tutti sanno come costruire azioni importanti quando ci ritroviamo in zona gol".



SU VAN HOOOIJDONK: "Vedremo se inizierà domani, e per lui non c'è alcun messaggio. Deve continuare a lavorare come ha fatto finora, aiutando la squadra. Noi dobbiamo andare a Cagliari per fare il nostro meglio".