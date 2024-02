Bologna, Motta e il mercato: 'Su Castro, Odgaard, Ilic e il mio futuro...'

Alla vigilia del match con il Sassuolo, in conferenza stampa parla Thiago Motta, allenatore del Bologna, squadra rivelazione della stagione.



SUL MERCATO DEL BOLOGNA - "Valutazione al mercato? Sono contento dei miei. Sul mercato Castro è al pre-olimpico, Odgaard oggi ha fatto un buon allenamento, Ilic è un po' indietro, poi vedremo sul campo. Le dirette concorrenti si stanno rinforzando? Non voglio confrontare la nostra squadra con le altre, sono soddisfatto del lavoro dei miei ragazzi, la strada è quella".



SUL SUO FUTURO - "Io accostato al Barcellona e Calafiori alla Juve? Io e i miei ragazzi siamo concentrati completamente al Bologna e al Sassuolo".



SULLA MULTA DOPO L'ESPULSIONE - "Vorrei evitare di parlarne, ma ho sangue e vivo emozioni, non mi sento orgoglioso perché penso ai miei ragazzi e vorrei sempre essere un esempio per loro e gli chiedo sempre controllo emozionale dentro al campo - si legge su TMW -. Anche per i tifosi, perché facciamo questo lavoro per la gente che alimenta la possibilità che noi svolgiamo questo lavoro. I tifosi vanno a vedere uno spettacolo di calcio e non altre cose, non un allenatore che ha una reazione così. Si paga il biglietto per vedere un bello spettacolo da parte di tutti e i protagonisti sono i giocatori. Spero di migliorare su questo".