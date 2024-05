Bologna, Motta: 'Fino in fondo per la Champions, tutto il resto è secondario'

Thiago, allenatore del, ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 contro il Torino:"Con Juric c'è stima e rispetto, abbiamo trovato una squadra difficile da affrontare soprattutto in casa. Nel mio modo di vedere le cose questa è una partita molto bella, combattuta fino all'ultimo"."Sapevamo che ci aspettava una partita complicata, il Torino da quando c'è Juric è così. Dobbiamo tornare tantissimi anni indietro per trovare due vittorie su due in campionato del Bologna sul Torino. Ora manca poco per finire questa maratona".

"E' qualcosa di molto speciale che viviamo dentro lo spogliatoio. I ragazzi hanno voglia, sanno che non esiste nessuna ossessione o pressione di carattere economico"."Non è questione di stare da una parte o dall'altra... Xabi Alonso ha fatto una scelta e avrà le sue ragioni. Io devo solo sottolineare quanto fatto fino ad oggi perché era qualcosa di inimmaginabile. Ora manca poco per finire la stagione, arriviamo in fondo al 42esimo chilometro e vediamo come concluderemo la maratona. Ci vogliamo provare fino in fondo per la Champions, per il resto tutto è secondario. Non è importante il mio futuro o quello dei giocatori, al momento giusto ci siederemo e vedremo quali saranno i presupposti per continuare o per non continuare. Io però farò sempre il meglio per questo club perché da quando sono arrivato sono sempre stato molto felice".