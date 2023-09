Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona, illustrando ai giornalisti presenti la condizione fisica dei nuovi arrivati: "Freuler, come tutti gli altri ad eccezione di Saelemaekers, è in condizione per giocare dall'inizio. In questo caso parliamo di un giocatore di grande livello, un grande professionista. Saelemaekers spero che possa essere in gruppo già la prossima settimana in modo da raggiungere il prima possibile la condizione. Dobbiamo aiutarlo a inserirsi nel gruppo nel modo giusto".