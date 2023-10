Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di Coppa Italia contro il Verona:



"I nuovi? Non sempre le statistiche dicono tutto per dare un giudizio se una cosa funziona o meno. Sono contento di ognuno di loro, stanno crescendo insieme, ognuno da il suo massimo per migliorare nel gioco e nei risultati, si è visto fino ad oggi. Sono contento, è un buon momento il nostro, molto felice per tutta la nostra gente che è venuta a Reggio Emilia che ha passato un bel pomeriggio con la squadra, con passione e con anima. È una riconoscenza importante per la squadra, la nostra gente ha apprezzato il nostro impegno e il nostro gioco"