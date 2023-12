In vista del match contro l'Udinese, l'allenatore del Bolognaha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- ", la consapevolezza della nostra forza del perchè siamo qui in questo momento.e ora conta solo la prossima con l'Udinese. Faccio parte di un gruppo che sta facendo le cose bene fino ad oggi, continuare così, con questo spirito, con questa solidarietà di squadra che è la cosa più importante in questo momento".- ". Soumaoro è un esempio perchè manca da tanto tempo ma è venuto sempre tutti i giorni, non sempre scontato, lui arriva per primo e va via per ultimo, stiamo cercando di frenarlo tutti perchè lui vuole sempre fare di più.. noi saremo con le braccia aperte ad accoglierlo. Sarà il dottore a valutare il suo rientro, noi valuteremo poi il suo momento, ad oggi non so quando tornerà ma so che quando lo farà aiuterà la squadra. Kacper Urbanski sta molto bene,".- "".- "Può essere,anche per una impostazione nel nostro gioco, ci può dare tantissimo sia giocando fuori che dentro il campo. È un'alternativa in più, Viktor Kristiansen sta bene, Lucumi sta bene anche Calafiori può giocare lì.. vedremo".- ", ha delle situazioni nel campo molto importanti, ne avevamo bisogno, può aiutare tantissimo i suoi compagni".- "Sono una, l'anno scorso. Sono una squadra molto fisica con grandi giocatori, come Samardzic ad esempio. Noi pronti a fare la nostra partita e cercare di portarla dalla nostra parte".- ". Non sono ipocrita, però sono cosciente che siamo in questo momento, capisco i perchè siamo qui ma comunque cerco di migliorare di andare in avanti, noi non possiamo fermarci non possiamo addormentarci. Impegno massimo, per la maglia, per i nostri tifosi. Le palle inattive è una situazione di gioco in cui possiamo cambiare la partita sicuramente. Con l'Atalanta la palla inattiva ha cambiato ma poteva cambiare anche prima. Complimenti all'Atalanta per come ci hanno portato nella loro partita, ci hanno frustrato facendoci tenere il pallone ma senza concretizzare come nel primo tempo. Nelle ripartenze poi ci hanno fatto male. Su questo dobbiamo migliorare di certo, dobbiamo portare la partita dove vogliamo noi".- ", ci sono squadre che anche senza statistiche si vede che sono forti in quelle situazioni, come ad esempio la Roma. Attenzione e concentrazione per portare la partita dalla nostra parte.".- ", lavora sempre bene, nel gruppo è fantastico, porta nei suoi compagni la voglia di essere accanto a lui, ma non solo dentro al campo. È un esterno puro, non solo dribbling ma anche cross, arrivando sul fondo. Mi dispiace che starà per un periodo fuori a recuperare, come sta già facendo al meglio possibile, è un grande professionistain gruppo perchè è molto importante sia in campo che fuori".- "".