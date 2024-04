Bologna, Motta: 'La Champions ossessione di Juve, Inter e Milan, non nostra. Noi siamo dei rompi...'

, allenatore del, parla in conferenza stampa in vista del match di sabato con ilCome state vivendo l'eventuale qualificazione a una coppa importante?"Mettiamo le cose in chiaro, siccome dall'inizio del campionato non siamo mai stati scritti in nessuna corsa per l'Europa. La Champions è una normale ossessione per altri club, come l'Inter, il Milan, la Juventus, il Napoli, la Lazio, l'Atalanta o la Roma... - si legge su TMW, che riporta la conferenza -. Per noi questa ossessione non è mai esistita. Noi in questo momento siamo i 'rompicoglioni' di questo campionato qua perché al momento nessuno si aspettava che fossimo in questa zona di classifica. E' per questo che facciamo bene al calcio: abbiamo portato concorrenza, competitività e abbiamo meritato di essere dove siamo. Abbiamo l'intenzione di restare dei rompicoglioni fino in fondo, ma senza nessuna ossessione. E quando uso il termine rompicoglioni non intendo che siamo brutti, sporchi e cattivi, anzi... Siamo determinati, concentranti e volenterosi di raggiungere il nostro obiettivo. Faremo di tutto per dare una gioia ai nostri tifosi".

"Io ho parlato anche oggi con i miei ragazzi del fatto che le partite di Empoli, vinta all'ultimo meritatamente, e quella col Frosinone, pareggiata, non possono essere l'ago della bilancia del nostro campionato: non eravamo i campioni dopo Empoli e non abbiamo sbagliato tutto per non aver vinto a Frosinone - prosegue Motta -. Loro però erano tristi dopo l'ultima sfida perché giocano sempre per vincere, anche in allenamento. Questo mi rende orgoglioso perché loro con dei ragazzi che sanno cosa vogliono, ma loro in primis devono capire che una non vittoria non è una tragedia. In questo senso voglio sottolineare che discorsi come quelli che i due punti mancati a Frosinone potrebbero non farci qualificare in Champions sono deliranti. Ora però pensiamo alla prossima partita, che dovremo vivere al massimo sia noi in campo che sugli spalti. Dobbiamo approfittare di questo momento e dare il massimo"