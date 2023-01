Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a DAZN prima della sfida contro lo Spezia: "Meglio tornare subito in campo, con la Cremonese non abbiamo avuto il risultato che meritavamo, oggi avremo un'altra opportunità. Zirkzee? E' un ragazzo fantastico che oggi insieme agli altri farà una grande partita."



CONTRO LA EX SQUADRA - "Non ho sentito nessuno questa settimana, dopo la partita sicuramente sì".