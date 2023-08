Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo la sconfitta casalinga contro il Milan



"Creando così, alla fine i gol arriveranno. Dopo 20 secondi potevamo già essere avanti contro una buonissima squadra, io sono soddisfatto di quello che ho visto dai miei giocatori".



MILAN - "Una delle favorite per lo scudetto, costruita per stare in Europa e con individualità fantastiche sul piano tecnico e fisico. Noi continuiamo a lavorare con la nostra consapevolezza".



MERCATO - "Abbiamo individuato cosa manca e sono convinto che i rinforzi arriveranno".



POCA CONCRETEZZA - "Abbiamo Ndoye e Orsolini bravi nell'uno contro uno, anche se Riccardo non mi è piaciuto perché oggi si è posizionato male. Poi abbiamo Ferguson e Posch da dietro. Zirkzee ha bisogno di rifornimenti, dobbiamo migliorare per mettere in difficoltà squadre come il Milan ma sono soddisfatto".



ZIRKZEE - "Ha tante qualità, oggi doveva impegnare i due centrali e favorire gli inserimenti dei compagni. Sa che deve fare meglio di quanto fatto fino a oggi, ma sa anche di averne i mezzi. Non abbiamo tempo, ma ci serve anche per far rendere lui al meglio".