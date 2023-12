Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato dal CONI a Roma dove riceve il premio Andrea Fortunato: "C'è Sartori che parlerà degli arbitri, io parlerò della mia squadra e di calcio, di ciò che posso controllare e le cose su cui lavorare".



ROMA - "Ho grande rispetto per Mourinho, la Roma ha un grandissimo allenatore e spero che continui con lui per tanto tempo, sta bene a Roma. Io penso al presente a Bologna, a fare il meglio per avere l'immagine mostrata fino ad oggi e lottare con chiunque".



RAPPORTO ALLENATORE/ARBITRI - "Non penso di avere un rapporto complicato con gli arbitri, anche dopo la scorsa partita ho detto che certi arbitraggi devono essere d'esempio, penso a quei giovani che ci hanno arbitrato col Torino. Parlo di fatti, è la mia opinione su cose che ho visto ma non cerco polemica. Del resto ne parlerà il nostro direttore".



EUROPA - "L'obiettivo è fare una grande partita a Salerno, bisogna concentrarsi su preparare quella. Per il resto, siamo all'inizio e vedremo in futuro".