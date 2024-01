presenta, in conferenza stampa, la sfida del suo Bologna di venerdì alle 20.45 allo Stadio Renato Dall'Ara contro il Genoa di Alberto Gilardino"Si parte dal principio che perdere non piace a nessuno, abbiamo fatto una buona preparazione per affrontare la prossima partita con il Genoa""Non ci piace perdere, prepariamo la prossima partita. Testa al Genoa"."No, niente. È un ragazzo per bene che vuole vincere, è ancora giovane, sa dove mettere la sua energia per aiutare sé stesso e il gruppo"."Anche Ferguson può essere il vice di Fabbian, Lewis finora ha giocato perché se l'è meritato, anche Giovanni farà bene perché si allena bene""Orsolini vedremo se dall'inizio o a gara in corso. Karlsson ancora non è a disposizione per questa partita. Orso ha responsabilità diverse, deve dare il suo contributo alla squadra. Vedo durante la settimana e metto la squadra migliore in campo"."Sarò tranquillo perché avrò i miei 11 in campo dopo una buona settimana di lavoro. Testa alla prossima, al Genoa"."Il Genoa può cambiare, anche a Sassuolo si è messa a quattro. Danno pochi riferimenti, a centrocampo più Gudmundsson danno tanta mobilità. Noi vigili a non dargli libertà"."Non sono domande per me, dovete chiederlo alla dirigenza"."A Genoa ho passato momenti fantastici, tanto da allenatore come da giocatore, momenti diversi. Esperienze fantastiche. Sempre bene, fin dal momento che sono arrivato, dovrò sempre ringraziare il pubblico per quello che mi hanno dato, come io ho dato sempre tutto"."Vedremo dopo l'ultimo allenamento. Ho già parlato con Kevin, da parte mia sarà sempre gestito internamente questo caso".