Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta, che vale molto nella corsa all'Europa: "Questa è una bella partita da giocare, una grande sfida oggi con noi stessi. Dobbiamo continuare in questa strada e provare a portare la partita dalla nostra parte, giocando al massimo. La loro fase difensiva è molto particolare, sono abituati da tanto tempo e spesso non fanno giocare gli avversari. Sono una squadra completa, con un grande allenatore".



SKORUPSKI - "Abbiamo due bravi portieri che si meritano di giocare. Federico si è meritato Roma e Inter, oggi tocca a Lukasz, che ha meritato anche lui".



STANCHEZZA - "Non esiste la parola stanchezza, abbiamo vinto due partite ma sono il passato. Pensiamo al presente che è l'Atalanta. Da 7-8 anni sono lì a giocare sempre in Europa, sono stati capaci di mantenere la continuità. Affronteremo al massimo questa partita".