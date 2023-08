In conferenza stampa,ha presentato il match che aspetta il suo Bologna, sabato alle 18.30 al Dall'Ara contro il Cagliari."Non ho voluto parlare a Torino e non voglio farlo oggi, Fenucci ha detto tutto, testa al Cagliari e focalizzati per dare il massimo"."Joshua sta molto bene non per caso, dal primo giorno si è presentato molto bene, allenandosi nel modo giusto, sono contentissimo della squadra e per lui, se lo merita. Ora deve dare continuità del lavoro fatto fino ad oggi per affrontare tutte le partite al massimo"."Siamo una squadra che va sempre in salita, dobbiamo sempre pedalare non andiamo mai in discesa. Sul mercato abbiamo fatto un ottimo lavoro, al di là dei nomi sono soddisfatto sulla condivisione dell'idea che abbiamo avuto per aumentare il livello della squadra, per la concorrenza, non a livello di numero ma a livello di caratteristiche dei giocatori, per metterli in una concorrenza sana. Ero preoccupato in precedenza, sono molto contento adesso sulla linea di condivisione che abbiamo avuto, manca ancora qualche ora alla fine del mercato. Non serve un gruppo ampissimo perché tutti devono sentirsi importanti e tutti devono partecipare, perché nessuno deve sentirsi escluso ma tutti importanti. Ora la rosa va leggermente ridotta, lasciando comunque spazio ai primavera, come l'anno scorso è stato per Pyyhtia, quest'anno potranno essere Corazza e Urbanski. La condivisione è stata giusta, manca ancora qualche ora ma siamo pronti ad affrontare una grande stagione sia per la prima squadra che per i ragazzi che ci aiuteranno dalla primavera"."Lo vedo molto bene in diverse zone del campo, è un profilo che alzerà di molto il livello di questa squadra, aumenterà le alternative e la qualità per questa stagione"."Ha guadagnato la fiducia dei suoi compagni, al di là della fiducia dell'allenatore e dei suoi compagni. Si è guadagnato la fiducia del gruppo. Si è vero, devono uscire dei giocatori per far arrivare un attaccante da mettere in concorrenza sana con Joshua, che aumenterà ancora di più il lavoro di Zirkzee. È chiaro che se è di un'altra caratteristica ancora meglio, ma chiunque sarà comunque sarà benvenuto per dare una mano al gruppo"."Dominguez è un ragazzo fantastico, sono contento perché lui voleva andare a provare un'altra situazione, io sono contento perché lui ha fatto la scelta che voleva lui, è stato il nostro capitano, si è impegnato sempre per questa maglia e per i suoi compagni. Gli auguro tutto il meglio. Contro il Cagliari sarà Posch il capitano. Lo dimostreranno i ragazzi su chi potrà essere il capitano comunque, può cambiare. Decido io ma osservo il gruppo, se la guadagnano loro questa possibilità. Contro il Cagliari è giusto che sia Stefan Posch"."Molto bene, entrambi sono convocabili per la gara contro il Cagliari. Kristiansen è un terzino puro, Calafiori può anche essere un difensore centrale. Sono giovani e aumentano la competizione del gruppo"."Sanno bene cosa penso, dobbiamo accorciare e ridurre la rosa e vedremo cosa succederà in queste ultime ore di mercato"."Petagna conosce molto bene il nostro campionato. Nel calcio non abbiamo mai tempo, noi dobbiamo sempre pensare di fare il meglio, non mi preoccupo, abbiamo dei ragazzi giovani e intelligenti che vogliono fare le cose nel modo giusto, hanno ricevuto dal primo giorno il messaggio di quello che vogliamo e di quello che si può migliorare"."Sicuramente, è da tanti anni che allena e non a caso ha fatto la carriera che sappiamo fino ad oggi. Ha accettato sfide importanti e nuove, come questa di adesso che era difficile, riportando il Cagliari in Serie A. Ho avuto un'esperienza con lui, in cui lui non è stato molto contento per com'è andata a finire, perché poi io sono andato al Paris Saint-Germain l'ultimo giorno di mercato. Abbiamo parlato tanto, lui sapeva quello che volevo io, e poi è successo così anche se non se l'aspettava e io sono andato via l'ultimo giorno di mercato. Più avanti ci siamo incontrati quando lui era al Monaco e ne abbiamo parlato insieme. È un grandissimo allenatore e una persona fantastica, questa resta una storia del passato"."Fa parte del mondo del calcio, ripeto sono felice per Dominguez se lo merita, è un grande giocatore e un grandissimo ragazzo, ha fatto molto bene fino all'ultimo giorno con noi, andrà a difendere un'altra maglia spero gli vada molto bene"."Abbiamo altre caratteristiche, abbiamo Moro, Ferguson, Urbanski, Freuler, Aebischer, Fabbian e anche Saelemaekers. Sono stato contento poi, ieri di vedere Schouten che è stato un grande giocatore qui, ieri sera ha giocato come difensore centrale in Champions con il PSV. Ha fatto una grande prestazione con le sue caratteristiche. Oggi qui noi abbiamo altre caratteristiche, ma sono convinto che con le stesse idee possiamo continuare a crescere e migliorare".