Di seguito le parole del tecnico del Bologna Thiago Motta a Dazn dopo la vittoria sullo Spezia:



"Abbiamo tenuto la porta inviolata e segnato due gol, abbiamo creato tantissimo e sono soddisfatto come lo ero lunedì dopo la Cremonese. Oggi i ragazzi hanno dato continuità a quanto fatto lunedì e hanno vinto, ora devono riposarsi perché hanno giocato tre partite molto interessanti che hanno indicato la strada giusta."



ORSOLINI - "Anche se all'inizio non è stato brillante come con la Cremonese, poi l'ho visto molto bene, si è rimesso in gioco e ha dato tantissimo alla squadra in fase d'attacco. Deve migliorare la fase difensiva, perché nel secondo tempo lo Spezia spingeva molto sulla sua fascia. Sa che deve lavorare, ma sono contento della sua partita come di quella di tutti i ragazzi."



ZIRKZEE - "Oggi ha dimostrato quello che vogliamo vedere. Deve migliorare la condizione, veniva da un infortunio e un lungo periodo fermo, oggi ha avuto la possibilità di giocare 90 minuti, ha lavorato bene con la squadra in entrambe le fasi. Per quello che ci aspettiamo da lui può fare ancora di più."



ARNAUTOVIC - "Non è pronto, sta recuperando. Quando sarà pronto potrà allenarsi e rimettersi in forma e rientrare.



EUROPA - "Ora penso a riposarmi sabato e domenica, pensare ad altre cose, e poi ci concentreremo sulla Fiorentina che è la cosa più importante".