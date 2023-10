Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro il Sassuolo:



"Tutto grazie al lavoro quotidiano di questi giocatori, li ho visti bene come sempre, molto bene. Entusiasmo? Se utilizzato bene va molto bene, noi lo utilizziamo come sempre, anche un grandissimo allenamento come sempre e andiamo in avanti".



IL SABATO DI KARLSSON - "L'importante è che sia il sabato del Bologna, Karlsson fa parte del gruppo, vediamo, cercherà di contribuire, vedremo chi parteciperà".



ORSOLINI COME BERARDI - "Non ho idea di cosa manchi, è un giocatore fantastico, sono contento di avere Riccardo dalla nostra parte".



DE SILVESTRI - "È un esempio per gli altri, in questo momento sta sfruttando le opportunità che ha".



SASSUOLO - "Una squadra che ha vinto con la Juventus e con l'Inter, sono cambiati giocatori in mezzo al campo, gioca bene a calcio, si compatta e prova a limitare il gioco della squadra avversaria, in ripartenza può mettere in difficoltà non solo il Bologna, ma anche altre squadre sono andate in crisi contro di loro, dovremo fare il meglio possibile".