, tecnico del, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Empoli: "Sono i ragazzi i protagonisti, che vanno in campo e che hanno dimostrato ancora una volta di essere bravi. Bene anche chi è entrato a gara in corso, in una partita difficile contro una buona squadra".- "Non possiamo pensare diversamente, con questo lavoriamo. Ho la fortuna di avere un gruppo importante, con ragazzi che lavorano molto. Non era facile dopo quello che è successo nell'ultima partita, ma loro hanno pensato subito alla successiva. Abbiamo portato la partita dalla nostra parte, facendo un grandissimo lavoro".- "Soprattutto la testa. Avevamo la gente dalla nostra parte e abbiamo affrontato la partita dal primo minuto con serietà, facendo quello che sappiamo fare. Tutti hanno fatto un'ottima prestazione".- "Riccardo non ha fatto la preparazione. Ha sputo aspettare il suo momento e oggi, più che dei gol, sono contento più della fase difensiva. Un aspetto per il quale tutti mi hanno soddisfatto: per questo da 4 partite non prendiamo gol. Lui, dentro l'area, sa essere molto pericoloso. Difficile tenerlo fuori ora? Non è difficile, dipenderà da quello che farà in settimana. Abbiamo un giorno e mezzo di riposo e poi si riparte da zero: un giocatore non può campare grazie alla prestazione precedente. Affrontiamo una delle possibili vincitrici del campionato e dovremo fare una grande gara".- "Soluzione d'emergenza? D'emergenza no. Ha iniziato la preparazione con noi come altri giovani, ha continuato fino ad oggi e si è meritato questa possibilità. Si impegna al massimo tutti i giorni e se lo merita".