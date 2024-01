Bologna, Motta: 'Pensiamo al Genoa e non alla Coppa Italia, in campo i migliori'

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato a Sky prima della gara contro il Genoa:



"Quello che conta è la partita di oggi, contro il Genoa. Serve giocare al massimo per ottenere quello che vogliamo. Pensiamo a oggi e non alla Coppa Italia, quella che va in campo è la migliore squadra possibile al momento".



FABBIAN - "Capisce bene quello che vogliamo in campo, tanto nella fase offensiva quanto in quella difensiva. E ci dà qualcosa in più".