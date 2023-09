Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Napoli:



"Rigore inesistente per me, non abbiamo sofferto. Quando c'è da difendere i ragazzi lavorano al meglio per poter competere contro una squadra forte come stasera. In attacco vogliamo fare meglio, ma bisogna tenere in conto che oggi affrontavamo una bella squadra, quella che ha vinto l'ultimo campionato".



ATTACCO - "Se manca Arnautovic? No, Zirkzee in questo momento è il simbolo della nostra squadra. Si è creato un'occasione da solo, noi sicuramente lo dobbiamo aiutare per metterlo nelle condizioni migliori per fare gol. Ha fatto un lavoro eccezionale. Joshua prende quello che trasmette De Silvestri, sta lavorando ogni giorno e fa queste partite come tutte le settimane".