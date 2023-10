Intervenuto dopo il pareggio in casa dell'Inter, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato dell'MVP della gara Lewis Ferguson.



"Me lo chiedete oggi? Penso che state e sto anche io parlando troppo di Lewis. Questo ragazzo lo dobbiamo lasciare nascosto, perché si vede che è un giocatore di grandissimo livello in tutto quello che fa. Sa giocare bene, sa difendere, ha una grande mentalità: sa attaccare, sa difendere. È un ragazzo di altissimo livello".