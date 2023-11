Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina:



"Cosa ci è mancato? Di fare più gol della Fiorentina. Il calcio è così, abbiamo giocato bene. Meglio della Fiorentina, ma non abbiamo segnato di più. Complimenti alla Fiorentina per la vittoria, noi ci prepariamo per la prossima partita".



PRIMO GOL - "Ci sono situazioni che vanno gestite bene. In quel momento i passaggi non erano precisi e così arrivano più difficoltà, soprattutto contro chi ti pressa forte e alto. Sono io però che chiedo certe cose, mi prendo la responsabilità come allenatore".



CENTROCAMPO - "Abbiamo affrontato una squadra che impedisce all'altra di avere il possesso. Oggi però abbiamo giocato solo 50 minuti di tempo effettivo, si poteva magari far giocare di più".



RIGORE FIORENTINA - "Per me è troppo generoso. A volte parliamo di queste situazioni che vanno gestite meglio con i colleghi... Maresca comunque è un grande arbitro".