Thiago Motta, allenatore del Bologna, parla a Dazn dopo la vittoria della sua squadra contro l'Udinese: "Cosa mi è piaciuto di più? La bravura dei ragazzi. Abbiamo messo la palla a terra, abbiamo giocato: le nostre possibilità di vincere passavano da lì, dal giocare bene contro una squadra fisica. Anche sotto quel profilo, però, siamo stati presenti, soprattutto nella ripresa, nonostante due episodi che lascio giudicare a voi: mi riferisco a quelli di Orsolini e Sansone. Il presunto rigore per fallo di mano di Bijol? Ho visto un contrasto che per me era da rigore. Ma andiamo avanti: non mi lamento quando perdiamo, non lo faccio quando vinciamo. Però per me era rigore".