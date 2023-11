ha presentato la sfida del suo Bologna di domenica alle 15 al Franchi di Firenze contro la Fiorentina, nel derby dell'Appennino, in conferenza stampa."Rispetto c'è sempre come ogni squadra che affrontiamo, abbiamo grande rispetto per la Fiorentina. Sulla carta abbiamo giocato e giocheremo ancora contro squadre più attrezzate, noi con concentrazione e impegno massimo nell'affrontare una sfida come quella di domenica. Karlsson lo valuteremo oggi ha preso un colpo al ginocchio"."Nzola ha una potenzialità enorme soprattutto quando va in profondità, ha una qualità enorme, sia lui che Beltran attaccano bene la profondità possono essere pericolosi, dovremo mettere attenzione massima"."Lo devi chiedere all'allenatore della nazionale, è un ragazzo fantastico, si allena bene, sono contento di averlo nel gruppo, il ritorno di Lucumi rappresenta una concorrenza importante per il gruppo"."Come ogni partita siamo attenti a pensare a quello che dobbiamo fare nel campo, per fare una grande prestazione per competere contro una squadra come la Fiorentina"."Penso lui abbia detto di essere forte lui. Conoscendolo è strano che si sia esaltato così tanto (ride ndr). Sicuramente poi quando arrivano i risultati è più facile, i giocatori si sentono bene, senza nessun dubbio, però sono consapevoli anche loro che ci sono sulla carta tante altre squadre più attrezzate della nostra per diversi motivi, dobbiamo essere uniti e al massimo per poter competere contro una squadra che gioca in Europa, che può permettersi certe situazioni, non vendere magari giocatori a 40 milioni.. giocatori che chiedono un aumento magari. È una squadra che se lo può permettere, noi grande rispetto per affrontarli"."Nono, lo usiamo anche noi"."No, non lo pensavo, pensavo all'epoca al prossimo allenamento, non sono uno che dice che non abbiamo fatto ancora niente.. ma manca ancora tantissimo. Abbiamo fatto delle cose straordinarie fin qui. Ma ora mi immagino domani, per preparare al massimo la gara con la Fiorentina, non penso tra un mese o tre mesi, non riesco a farlo. Penso alla partita prossima che è davanti a noi"."È stato fermo per infortunio, abbiamo avuto anche un buon contributo da De Silvestri e Corazza, ma Stefan è lo stesso ragazzo e ora sta bene e sta aiutando la squadra"."Sta facendo benissimo, lavora mattina pomeriggio e sera, recupera sempre benissimo.. se ha superato Rabiot e Koopmeiners ci sarà un motivo, due giocatori di altissimo livello che giocano nelle rispettive nazionali"."Valuto anche Calafiori si, può giocare lì anche durante la partita, facendo sia terzino che il centrale in momenti della partita, c'è poi anche Corazza che ha fatto bene in quella posizione che ha ricoperto anche in Primavera"."Rispetto professionale, allenatore che sta facendo molto bene da tempo, le sue squadre mettono in difficoltà la squadra avversaria, alzando i terzini sia dentro che fuori dal campo, mettono in grossa difficoltà gli avversari.. quando crossano attaccano bene l'area. È una squadra molto pericolosa, tanti cambi di gioco, con i centrali cercano molto di attirare l'avversario per cambiare lato, tanto gioco interno perchè hanno qualità, noi pensiamo a quello che dobbiamo fare, sapendo che nella fase difensiva pressano uno-uno non lasciando tempo di gioco, pensiamo a quello che serve per fare una grande prestazione"."Non so cosa risponderti, non riesco a pensare ad Aprile o Marzo. Vi faremo sapere sul rinnovo se ci sarà qualcosa, ma ora testa alla Fiorentina"."No, solo una partita ma ne avevamo parlato internamente. Abbiamo cambiato tanto ma i ragazzi hanno sempre capito il messaggio, la base, i valori e su cosa non dobbiamo sbagliare. Dal mio punto di vista su questo non sono mai mancati"."Anche Orsolini ha sbagliato un rigore poteva essere con un gol in più, lui di solito non li sbaglia. Tutti devono dare un aiuto, sul gol ma non solo".