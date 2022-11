L'allenatore delThiagoha parlato in conferenza stampa verso il derby emiliano contro il Sassuolo:"Non vediamo l'ora di ritornare in campo per giocare come sappiamo. La sfida di San Siro che ha insegnato qualcosa, come tutte le sfide. Sono arrabbiato, ma con me stesso, non mi piace perdere così".- "Riconosco la qualità del giocatore ma penso che il Sassuolo abbia tanti altri giocatori che può mettere dentro al suo posto".- "Gli ho detto che deve trasformare la sua carica a favore della squadra. E' un grande giocatore e deve essere d'esempio per i compagni".' - "Io credo che il Bologna sia una squadra solida e lo dimostreremo domani contro il Sassuolo".- "Tutti hanno la possibilità di avere nuove possibilità. Vedremo per domani, ma Musa fa sicuramente parte dei giocatori che saranno della partita".- "Inseriranno un giocatore più difensivo o una mezzala. Noi dobbiamo essere pronti sia in un caso che nell'altro per non lasciarli giocare visto che sono una squadra che lo sa fare bene".- "Sono contentissimo per loro, perché per un professionista giocare il mondiale è qualcosa di straordinario. Noi tiferemo da qui per loro ma per ora devono pensare a domani".- "E' difficile rispondere. Per come la penso io credo che debbano sempre giocare i migliori, e penso che non sia il caso di inserire un giocatore perché è giovane, visto che si rischia di anticipare troppo i tempi".- "Bonifazi? Non è ancora pronto. Schouten? E' un ragazzo che si sta allenando bene. Da un po' di tempo sta meglio, è un grande giocatore che spero di avere presto al suo massimo livello".