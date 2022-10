L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di sabato sera contro la Sampdoria: "Sono qua per risolvere tutti i problemi che esistono, è il mio lavoro e cerco di farlo tutti i giorni con impegno e professionalità. Oggi ci siamo allenati bene, domani ci prepareremo contro la Samp. Bisogna dare il meglio tutti i giorni".



Sulle scelte in attacco: "Sansone, Soriano e Orsolini? Stanno bene sono sotto la mia responsabilità. Barrow è indisponibile. Arnautovic? È un grandissimo giocatore, anche fuori dal campo. Dà l’esempio ai compagni. Marko è un attaccante, generoso, vuole aiutare tanto, cerca anche di fare di più, lo vogliamo come attaccante che aiuta ma deve dare la profondità, deve stare dentro l’area, deve dare l’appoggio ai compagni e la squadra deve sostenerlo per portarlo nelle migliori condizioni possibile a fare gol. Con Zirkzee? Abbiamo anche Joshua che un giorno potrà giocare in coppia con Arna. Anche sabato potrebbero giocare assieme? Sì un giorno, potrebbe anche essere sabato".



Thiago Motta ha speso anche alcune parole su Dejan Stankovic, nuovo allenatore della Samp e subito prossimo avversario in campionato dopo i comuni trascorsi da giocatori dell'Inter: "Un grande uomo e un grande giocatore. Gli auguro il meglio ma il Bologna è concentrato su se stesso e su quello che c’è da fare per vincere la partita di sabato".