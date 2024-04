Bologna, Motta: 'Zirkzee sta bene e merita di giocare, Calafiori duttile ma come difensore è sopra la media'

L'allenatore delThiagoha parlato a Sky prima della gara contro la Salernitana:"Non esistono vittime sacrificali in questo gioco, la Salernitana fa parte della Serie A e deve giocarsi la salvezza fino alla fine. Servirà grande coraggio, voglia di attaccare ed equilibrio in difesa".- "Giocano Calafiori e Lucumì, Beukema ha un fastidio ai flessori che non gli dà pace. Calafiori può sganciarsi e andare in attacco, faremo una grande partita".' - "Mi piace tantissimo questa caratteristica, è utile e Calafiori è un esempio splendido, poi come difensore dal mio punto di vista è sopra la media e in più può fare altri ruoli come il centrocampista come abbiamo visto in Under 21".

- "Sta molto bene e si merita di giocare, si è allenato bene. Se verrà chiamato in causa farà bene"