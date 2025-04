GETTY

Resta nella terra di mezzo sulla percussione di Anguissa, forse ingannato dalla chiusura solo parziale di Miranda. E proprio lì si fa male alla coscia destra. (dal 25’ pt Ravaglia Entra a freddo e compie una gran parata su McTominay, più una a gioco fermo su Politano)Titolare per l’infortunio di Calabria, nel primo tempo tiene perfettamente le sgasate di Neres e nella ripresa attacca con costanza a destra, sfiorando anche il 2-1 al 90’Bel duello contro Lukaku, di potenza. Un paio di volte in difficoltà nel primo tempo, si rifà nella ripresa.

Prova ad anticipare Lukaku sul gol del Napoli ed è un errore. Un paio di sbavature ulteriori, poi si riprende e va anche vicino al gol.Scivolata poco incisiva sullo 0-1, tocca ma non abbastanza per fermare la cavalcata di Anguissa. Nella ripresa cresce con tutto il Bologna: l’imbucata che porta all’assist di Odgaard è regale.Troppo solo nel primo tempo e spesso in ritardo, ma è un diesel che nella ripresa carbura: da una sua rubata su Lukaku nasce il pari.Titolare a sorpresa per il k.o. di Ferguson nel riscaldamento, vive un primo tempo di enorme fatica contro Anguissa. Un tiro alto da fuori, qualche duello vinto in più nella ripresa.

Meglio quando copre dando una mano a Holm che quando attacca, anche se nella ripresa prova un paio di conclusioni fuori misura. (dal 32’ stAltro assist, altra partita in cui trova il modo di essere decisivo dopo le difficoltà del primo tempo contro la gabbia preparata da Conte. (dal 42' stDan spaccatutto. Nel primo tempo resta sotto traccia solo perché Di Lorenzo lo ferma con il fallo sistematico, dopo gli incubi all’ultimo Europeo. Nella ripresa gli va via dappertutto, dopo il giallo al terzino, e sull’1-1 si inventa un tacco da sigla tv. Trascinatore assoluto. (dal 42' st

Chiuso tra Rrahmani e Juan Jesus, non la vede mai. La grande notte di Coppa Italia a Empoli resta isolata. (dal 32’ stRimpianto deluxe al 90’, quando non riesce a mettere dentro la respinta di Scuffet su Holm)Altra serata da grande, in cui trova una reazione d’orgoglio e di fisico dopo un brutto primo tempo. Se la gioca alla pari con una squadra in piena lotta scudetto.All’esordio in azzurro firma in calce il punto: preziosa smanacciata su Lucumi nella ripresa, gran volo su Holm a salvare il pari al 90’.Buon primo tempo, anche in fase di spinta. Dal giallo in poi, però, Odgaard è un incubo e sul gol è in ritardo su Odgaard. Ammonito, salterà l’Empoli.

Prova accorta, pur senza il leader Buongiorno: da un suo lancio parte l’azione del gol.Titolare per il problema fisico di Buongiorno, gioca un buon primo tempo ma paga dazio sul gol rossoblù, pur provando a evitarlo di testa.Fa buona guardia su Orsolini, gli dà più noia la vivacità di Cambiaghi su cui spende il giallo.Cavalcata fenomenale sullo 0-1, dritto per dritto a tagliare la difesa rossoblù come un coltello. Primo tempo da 8 pieno, ripresa da 6 in cui è comunque tra i più svegli sulle seconde palle. Anche lui salterà l’Empoli per squalifica.

Come tutto il Napoli: prova attenta e solida nella prima metà di gara, annaspa nella ripresa.Rientra dopo lo stop con il Milan, Ravaglia ferma il suo possibile 0-2 nel primo tempo. Nella ripresa un duro contrasto con Odgaard lo manda gradualmente k.o., ma fa in tempo a murare proprio il danese su una situazione pericolosa (dal 26’ stUtile nel finale quando il Bologna impazza)Prova ad aiutare Di Lorenzo su Ndoye, nella ripresa il gol nasce anche dalla sua parte. Un paio di ripartenze da sfruttare meglio nel primo tempo. (dal 47' st

Fa da boa sulla rete dello 0-1, si muove poco e lavora di posizione. Ma nel secondo tempo il Napoli non riparte più e ha le sue colpe.Non va mai via a Holm e in difesa si affanna senza riuscire a dare una mano (dal 29’ stUna punizione pericolosa nel recupero)Sostituisce lo squalificato Conte e il Napoli gioca un gran primo tempo, di fisico e di tattica. Poi cala vistosamente nella ripresa, come già accaduto contro il Milan: se due indizi fanno una prova, c’è un problema da risolvere in questo finale di stagione.