Bologna-Napoli, cambio in extremis per Italiano: dentro Aebischer, fuori Ferguson

Getty Images

Non è stato solo quello di Alex Meret il cambio dell'ultimo minuto nelle formazioni di: dopo il portiere friulano, il cui posto è stato preso da Simone Scuffet - all'esordio con i partenopei dopo l'arrivo in Campania a gennaio -, che sarebbe sceso in campo con la fascia da capitano al braccio,(per lo meno per la presenza dal primo minuto).Il 19 dei felsinei, il cui posto è stato preso dallo svizzero, lascia quindi la fascia da capitano a Remo Freuler. Ferguson ha accusato un fastidio durante il riscaldamento, più precisamente alla coscia destra. Si saprà di più nei prossimi giorni sulle condizioni del centrocampista scozzese.

: il classe '99, dopo il rientro di ottobre dal gravissimo infortunio subito nel finale del 2023/24, ha saltato 5 partite tra gennaio e febbraio scorsi a causa di una lesione di basso grado ai flessori della coscia destra.