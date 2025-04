Bologna-Napoli, cambio obbligato per Skorupski: entra Ravaglia

Getty Images

Cambio obbligato in casa Bologna dopo 25' dall'inizio della sfida casalinga contro il Napoli valida per la 31esima giocata di campionato: sul punteggio di 1-0 per il Napoli infattiha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco a causa di un problema fisico. Secondo forfait in casa rossoblù quindi, dopo quello del capitano designato Lewis Ferguson, che ha dovuto lasciare il posto a Michel Aebischer a causa di un fastidio alla coscia destra.Al posto dell'estremo difensore del polacco è subentrato il numero 34, alla nona presenza stagionale in Serie A.

tra le altre, che aveva saltato una partita a novembre a causa di una sindrome influenzale, nella sconfitta per 3-0 subita dai felsinei allo Stadio Olimpico contro la Lazio di Marco Baroni.