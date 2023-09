Bologna-Napoli (domenica 24 settembre con inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. Reduci dall'esordio vincente in Champions League, i campioni d'Italia si presentano a questa sfida con 7 punti in classifica, 2 in più dei padroni di casa a quota 5.



LE ULTIME - Thiago Motta ha un dubbio tra Ndoye e Orsolini. Dall'altra parte Rudi Garcia perde Rrahmani per infortunio (rimpiazzato da Ostigard) e medita di lanciare dal primo minuto i nuovi acquisti Natan e Lindstrom, in ballottaggio con Juan Jesus e Politano.



LE PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia.