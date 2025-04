Bologna-Napoli LIVE alle 20.45: febbre per Meret ma è titolare, fuori Buongiorno. Dallinga dal 1'

Getty Images

La lotta per loe quella per lapassa dal Dall’Ara dove ildiospita ildiin un match valido per laIl posticipo arriva dopo il passo falso, fermata dal, e dopo i pareggi trae tra. Ha perso anche, battuta in casa dalla. I rossoblù sono nel migliore momento della stagione contra campionato e Coppa Italia, devono fare a meno del solomentreè recuperato. Conte recuperae punta suai lati di. Resta in dubbio Alexche potrebbe star fuori per influenza. Calcio d’inizio alle 20 e 45. I precedenti parlano napoletano. Gli ospiti infatti sono imbattuti in nove delle ultime 10 partite contro il Bologna in campionato; i padroni di casa hanno vinto invece solo una delle ultime otto gare al Dall’Ara contro il Napoli in Serie A.

Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.