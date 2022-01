LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ilprova a rialzarsi dopo il pesante ko in Coppa Italia contro la Fiorentina. La squadra di Spalletti fa visita al(ore 18.30, diretta Dazn) in uno dei tre posticipi della 22esima giornata, pronto ad approfittare del pareggio dell'Atalanta contro l'Inter per andare a +4 sulla banda Gasp.Per l'occasione riecco Victor, prima convocazione per lui dopo l'infortunio nella partita contro l'Inter. Il nigeriano partirà in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità. Il Bologna di, in difficoltà per i tanti casi Covid in squadra, è reduce dalla sconfitta in Sardegna contro il Cagliari.: Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Hickey; Soriano, Arnautovic, Sansone.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Ruiz; Lobotka, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Lozano; Mertens.